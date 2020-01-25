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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Yenimahalle Gençlik Sokak ile İnönü Caddesi'nin kesiştiği Uğur Mumcu Parkı mevkisinde meydana geldi. Kamil Beşparmak (50) yönetimindeki 35 HA 3782 plakalı hafif ticari araçla, Mehmet Mert Derin (20) yönetimindeki 20 FL 821 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her sürücüler ile yanlarında bulunan Saim Orkun Derin (24), Hidayet Tonkur (21), Gökhan Sarıçiydem (24) ve Furkan Kıztek (17) yaralandı. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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