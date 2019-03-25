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Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 17:17 | Son Güncelleme

Bolu’da, hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 16.00 sıralarında Bolu-Mudurnu Karayolu Doğancı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bolu’da, hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Bolu-Mudurnu Karayolu Doğancı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu merkezi istikametine seyir halinde olan Emrah Karaağaç idaresindeki 81 AJ 680 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Recai Alemdar yönetimindeki 14 BM 133 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçların sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Selami Çalışkan ve Ercan Aktaş yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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