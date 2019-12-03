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Hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 01:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Kazadan yaralanmadan kurtulan hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Eskihisar Feribot Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erol T. idaresindeki 34 KP 3419 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Yakup Y. yönetimindeki 34 CDD 859 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Erol T. ile hafif ticari araçta bulunan Gizem Gül Ö., Defne Miray B. ve Elif Tuğçe B., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde hafif ticari araç sürücüsü Erol T.’nin 1.82 promil alkollü olduğu tespit edildi. Erol T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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