Hafif ticari araçların çarpışması güvenlik kamerasında

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Araçlardın birinin devrilerek sürüklendiği kazadan, sürücüler yara almadan kurtuldu.
Menderes'te bulunan Kısıkköy Mobilyacılar Sitesi içerisinde ilerleyen iki hafif ticari araç sokakların kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçlardan biri devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklendi. Sürücüler yaralanmadan kurtulurken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde sokak kesişiminde iki hafif ticari aracın çarpışması ve araçlardan birinin devrilerek sürüklenmesi yer aldı.
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