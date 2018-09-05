HABER

Hafif ticari araçların çarpışması güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, bir işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Araçlardın birinin devrilerek sürüklendiği kazadan, sürücüler yara almadan kurtuldu. Menderes'te bulunan Kısıkköy Mobilyacılar Sitesi içerisinde ilerleyen iki hafif ticari araç sokakların kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçlardan biri devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklendi. Sürücüler yaralanmadan kurtulurken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde sokak kesişiminde iki hafif ticari aracın çarpışması ve araçlardan birinin devrilerek sürüklenmesi yer aldı.

PARTNERArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladıArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladı
Kardeşini kabloyla döven Suriyeli serbestKardeşini kabloyla döven Suriyeli serbest
Kazada ölen Rizeli türkücü hakkında icraKazada ölen Rizeli türkücü hakkında icra
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!

Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!

Gazinoda tanışıp evlendi! 18 gün sonra boğarak öldürdü!

Gazinoda tanışıp evlendi! 18 gün sonra boğarak öldürdü!

Profesörün eş isyanı: Geri verin

Profesörün eş isyanı: Geri verin

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.