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Hafif ticari araçta, 2 bin 440 paket kaçak sigara bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 12:04 | Son Güncelleme

VAN- Erciş yolundaki jandarma kontrolünde durdurulan hafif ticari araçta, 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Hafif ticari araçta, 2 bin 440 paket kaçak sigara bulundu

VAN, (DHA) - VAN- Erciş yolundaki jandarma kontrolünde durdurulan hafif ticari araçta, 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
Muradiye ilçesi Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı'nca Van- Erciş yolunda denetim yapıldı. Kontrollerde, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Araçta, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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