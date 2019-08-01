Hafif ticari araçta, 2 bin 440 paket kaçak sigara bulundu

VAN, (DHA) - VAN- Erciş yolundaki jandarma kontrolünde durdurulan hafif ticari araçta, 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
Muradiye ilçesi Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı'nca Van- Erciş yolunda denetim yapıldı. Kontrollerde, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Araçta, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen 2 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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