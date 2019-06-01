Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de bir hafif ticari araçta yapılan aramada 52 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, uyuşturucu ihbar üzerine savcılık talimatıyla plakası tespit edilen hafif ticari aracı durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde paketler halinde 52 kilo 700 gram uyuşturucu maddesi eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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