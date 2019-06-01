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Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 13:01 | Son Güncelleme

UYUŞTURUCUYU BAHARATLA GİZLEMİŞLER Eskişehir- Ankara yolunda durdurulan hafif ticari araç içerisinde ele geçirilen 52 kilo 700 gram uyuşturucu madde eroinle ilgili gözaltına alınan E.K.

Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi (2)

UYUŞTURUCUYU BAHARATLA GİZLEMİŞLER
Eskişehir- Ankara yolunda durdurulan hafif ticari araç içerisinde ele geçirilen 52 kilo 700 gram uyuşturucu madde eroinle ilgili gözaltına alınan E.K. (47) ve S.Y. (17) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hafif ticari aracın tabanına gizledikleri uyuşturucu maddelerin narkotik dedektör köpeği tarafından fark edilmemesi için şüphelilerin paketlerin arasında baharat döktükleri belirlendi. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi (2)Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi (2)Hafif ticari araçta 52 kilo eroin ele geçirildi (2)

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