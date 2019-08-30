Hafif ticari araçta tehlikeli taşıma

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, trafiğin yoğun olduğu caddede, arka ve yan kapıları açılan hafif ticari araçla metrelerce uzunluğundaki demir malzemenin taşınması görenleri şaşırttı. Bu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi. Görüntüler, merkez Selçuklu ilçesi Veysel Karani Caddesi üzerinde kaydedildi. Trafik akışının yoğun olduğu caddede seyreden hafif ticari araçtan metrelerce uzunluğundaki demir malzemenin taşındığını görenler şaşırdı. Arka ve yan kapıları açılan araçla yapılan taşıma, çevredekiler tarafından cep telefonları ile kayda alındı. Sürücünün yan kapıdan uzanan demir malzemenin bir yere çarpmaması için yolu ortaladığı görüldü.

