HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hafif yemek isteyip ekmek aldılar! İş arkadaşları yemek yerken şok geçirdi

Hafif yemek isteyip ekmek aldılar! İş arkadaşları yemek yerken şok geçirdi

24.08.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te bir grup iş arkadaşı sıcak havanın etkisini hesaba katarak hafif bir yemek istedi. Yiyeceklerini alan arkadaşlar işyerine döndükten sonra yemeğe oturdular ve bir kısmını tükettiler. Ancak yemeğin yarısında karşılaştıkları olayla hep birlikte büyük şok yaşadılar.

Hafif yemek isteyip ekmek aldılar! İş arkadaşları yemek yerken şok geçirdi

Bilecik'te özel bir kurumda çalışan arkadaşlar, sıcak hava nedeniyle hafif yemek yeme kararı aldıktan sonra bir kişi yiyecek alışverişine çıktı. Öncelikle domates, peynir ve zeytin alan kişi, daha sonra ise İstiklal Mahallesi Kuvva-i Milliye Sokak üzerindeki halk ekmek satış noktasından ekmek aldı.

İÇİNDEN ÇIKAN HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Yiyecekleri aldıktan sonra arkadaşlar yemeğe oturdu. Ekmeğin bir kısmı tüketildikten sonra ekmeğin içinde bir cisim fark ettiler.

AW696974_01

Ekmek dikkatle incelendiğinde cismin bir böcek olduğu anlaşıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nezarethanede intihar! Tuvalet penceresine asılı halde bulunduNezarethanede intihar! Tuvalet penceresine asılı halde bulundu
Çok sayıda ile kritik uyarı! Dolu, sel, yağış ve heyelan bekleniyor: Dikkatli ve tedbirli olunÇok sayıda ile kritik uyarı! Dolu, sel, yağış ve heyelan bekleniyor: Dikkatli ve tedbirli olun
Yaşadığı kabusu böyle anlattı: Üzerime ceset yağdıYaşadığı kabusu böyle anlattı: Üzerime ceset yağdı
Anahtar Kelimeler:
ekmek böcek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda Türkiye rekoru

Promosyonda Türkiye rekoru

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Bugünden itibaren günlerce sürecek! Bu saatlere dikkat

Bugünden itibaren günlerce sürecek! Bu saatlere dikkat

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

İSKİ'nin çağrısı kafaları karıştırmıştı! Aşırı oranda arttı

İSKİ'nin çağrısı kafaları karıştırmıştı! Aşırı oranda arttı

İlginizi Çekebilir

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

Ortalık bir anda karıştı! Sokak ortasında şoke eden anlar

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

'Asla yeterince temizlenmiyor': Mide bulandıran görüntüler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.