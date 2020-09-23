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Hafife almayın! Karaciğeri bitiriyor...

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.09.2020 10:29 | Son Güncelleme

Hatalı beslenme, hareketsiz yaşam, şişmanlık karaciğer yağlanmasına (NASH), yağlı karaciğer siroza neden oluyor, siroz da karaciğer nakline götürüyor.

Hafife almayın! Karaciğeri bitiriyor...

Prof. Dr. Murat Kılıç, kısaca NASH (nonalkolik steatohepatit) denilen alkol kullanımına bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının siroza, sirozun da karaciğer nakline götürdüğünü söyledi. Amerika’da ve batıda NASH’ın karaciğer nakli nedenlerinin ilk sırasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Kılıç, “Maalesef son bir yılda erişkin grupta hastalarımızın yaklaşık yüzde 20’si NASH nedeniyle karaciğer nakli oldu. Karaciğer yağlanması hafife alınmamalı ve siroza dönüşmemesi için mutlaka tedavi edilmeli” dedi.

Alkolün toksik etki oluşturarak karaciğerde yağlanmaya, bu yağlanmanın da siroza yol açtığını belirten Prof. Dr. Kılıç, NASH’ın alkol tüketimiyle ilgisinin olmadığını söyledi.

'NASH TEDAVİ OLMAYIP GERİ DÖNMEYİNCE SİROZA ÇEVİRİYOR'

Karaciğeri alkol dışında diyabet, insülin direnci, obezite gibi hastalıkların yağlandırdığını, tedavi edilmediğinde alkole bağlı yağlanma gibi siroz neden olduğunu, sirozun da sadece karaciğer nakliyle tedavi edilebildiğini belirten Prof. Dr. Kılıç şöyle konuştu:

"Karaciğer yağlanması iltihap ile birlikte seyrettiğinde NASH olarak tanımlanıyor. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması; yani NASH tedavi olmayıp geri dönmeyince siroza çeviriyor. NASH, bu gün Amerika ve Batı dünyasında en sık karaciğer yetmezliği sebebi ve karaciğer nakline götüren hastalıklarda birinci sırada. Eskiden hepatit B, hepatit C birinci sıradaydı, viral hepatitlerle mücadelede yol alındı. Şimdi ise en önemli toplum sağlığı sorunları olarak kabul edilen obezite ve şeker hastalığı bu karaciğer hastalığını artıran faktörler. Vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olanlar obez kabul ediliyor ve nüfusumuzun yüzde 22’si obez. Ülkemizde 3.8 milyon NASH hastası olduğu ve bu hasta grubunun önemli bir kısmında karaciğer sirozu gelişeceği tahmin ediliyor. Türkiye’de de bu hastalık gittikçe artıyor, eskiden hiç görmezdik belki de bu hastalığı tanımıyorduk. Şimdi önemli bir grup hasta NASH dediğimiz bu hastalıktan karaciğer nakline gidiyor. NASH karaciğer sirozu yaptığı için aynı zamanda da diğer sirozlar gibi karaciğer kanseri nedeni. Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi’nde maalesef son bir yılda erişkin grupta hastalarımızın yaklaşık yüzde 20’si NASH nedeniyle karaciğer nakli oldu. Bu yüksek bir oran. NASH masum bir şey gibi gözüktüğü halde önemli bir nakil sebebi. Karaciğer yağlanması olan kişiler karaciğer yağlanmasına ne sebep oluyorsa kilo, şeker hastalığı; beslenme problemleri ya da alkol bunu tedavi etmeli. Eğer tedavi olmazsa karaciğer yağlanması hiç masum değil, hafife alınıyor ama uzun dönemde siroza çeviriyor maalesef."

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