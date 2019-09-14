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Hafik Gölü, doğal SİT alanı ilan ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 18:37 | Son Güncelleme

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölünün doğal SİT alanı ilan edilmesi için yapılan bilimsel çalışmalarda sona gelindi.Gölleri ile dikkat çeken Sivas’ta, Hafik ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hafik gölünün korunması ve turizme kazandırılması için proje başlatılmıştı.

Hafik Gölü, doğal SİT alanı ilan ediliyor

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölünün doğal SİT alanı ilan edilmesi için yapılan bilimsel çalışmalarda sona gelindi.
Gölleri ile dikkat çeken Sivas’ta, Hafik ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hafik gölünün korunması ve turizme kazandırılması için proje başlatılmıştı. Proje kapsamında Hafik Gölünün doğal SİT alanı ilan edilmesi için yapılan bilimsel çalışmalarda sona gelindi. Hafik Gölü’nün korunması ve turizme kazandırılması için başlatılan proje kapsamında Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, akademisyenler ve ilgili kurum temsilcileri; Hafik Gölü’nde bir araya gelerek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.
Vali Ayhan, Hafik Gölü’nün doğal sit alanı ilan edilmesi için yapılan bilimsel çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ifade ederek, "15 gün sonra akademisyenlerimiz tarafından sonuç açıklanacak. Bölgeyi hem turizme kazandıracağız, hem de cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

Hafik Gölü, doğal SİT alanı ilan ediliyor

Hafik Gölü, doğal SİT alanı ilan ediliyor

Hafik Gölü, doğal SİT alanı ilan ediliyor

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