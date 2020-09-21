Hafik Gölü pandemide alternatif tatil rotası oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sivas'ın Hafik ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Hafik Gölü, her mevsim doğanın eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Son bir yıldır yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde doğal sit alanı ilan edilen göl, yerleşik ve göçmen kuşların doğal üreme alanı olarak da biliniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nin doğayla suyun birleştiği en etkileyici güzelliklerinden Hafik Gölü, el değmemiş yapısı, barındırdığı kuş türleri, geniş sazlıkları ve sakin ortamıyla, özellikle Kovid-19 sürecinde büyük şehirlerin kalabalık ve riskli ortamından kaçmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Gölün ziyaretçileri, aileleriyle birlikte 'sosyal mesafe, maske ve hijyen' kurallarına uyarak salgın döneminde de riskten uzak doğayla baş başa vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

Ziyaretçilerden Ercan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde şehir ortamının büyük risk taşıdığını, süreci bu riskten uzak sakin bir ortamda geçirmek için Sivas'tan sık sık ailesiyle göl ve çevresini gezmeye geldiğini anlattı.