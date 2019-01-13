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Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 13 santimetre

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

Sivas'ta bazı vatandaşlar, soğuk havanın etkisiyle donan ve buz kalınlığı 13 santimetreye ulaşan Hafik Gölü üzerinde yürüdü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde soğuk hava nedeniyle donan Hafik Gölü'nde buz kalınlığı 13 santimetreye ulaştı.

İlçede özellikle gece saatlerinde sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava nedeniyle Hafik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı. Gezinti için bölgeye gelenler, donan gölün üzerinde yürüyerek fotoğraf çektirdi.

Gezinti için gelenlerden Sadettin Çaldıran, donan gölün adeta görsel şölen sunduğunu söyledi.

Havanın çok soğuk olduğuna işaret eden Çaldıran, "Hafik Gölü'nün üzerindeyiz ve gölün yüzeyi tamamen donmuş. Gölün yüzeyindeki buzun kalınlığı 13-14 santimetreye kadar ulaşmış durumda." dedi.

Gölün üzerinde el arabasıyla da gezinen bazı gençler, buza Sivas'ın plaka kodu 58’i yazdı.

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buz Hafik Hafik Gölü Sivas

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