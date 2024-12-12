HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarı yakıldı! Suriye'deki öfke bitmiyor

Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarı yakıldı! Suriye'deki öfke bitmiyor

12.12.2024 09:30
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

İçerik devam ediyor
12.12.2024 09:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, muhalifler tarafından resmen yıkılırken, devrik lider Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçmıştı. Muhaliflerin kontrolüne geçen bölgelerden biri de Lazkiye olurken, Beşar Esad'ın babası olan ve ülkeyi yaklaşık 30 yıl boyunca yöneten Hafız Esad'ın Kardaha'daki mezarı ateşe verildi. Silahlı bazı kişilerin yanan mozolenin etrafında slogan attıkları görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Suriyeli muhalifler devrik lideri Beşar Esad'ın babası olan ve ülkeyi yaklaşık 30 yıl boyunca yöneten Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler, Esad ailesinin memleketi olan Lazkiye'de kaydedildi.

2000 yılına dek devlet başkanlığı koltuğunda oturan Hafız Esad'ın zkiye bölgesinin kuzeybatısındaki Kardaha'daki mezarı yıkılıp, yakıldı.

a1

Silahlı bazı kişilerin yanan mozolenin etrafında slogan attıkları görüntüler paylaşıldı.

a3

Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara gelmesinin ardından 1970'de parti içi darbeyle Beşar Esad'ın babası Hafız Esad iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu.

a2

Beşar Esad ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esad ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye esad
En Çok Okunan Haberler
'20 bin TL'lik kiralar 13 bin TL'ye düşecek' Etkilenecek yerleri açıkladı!

'20 bin TL'lik kiralar 13 bin TL'ye düşecek' Etkilenecek yerleri açıkladı!

İş dünyası anketinde asgari ücret tahmini

İş dünyası anketinde asgari ücret tahmini

Televizyona çıkıp rest çekti: Sonuna kadar savaşacağım!

Televizyona çıkıp rest çekti: Sonuna kadar savaşacağım!

Otellere fuhuş baskını! Çok sayıda kadın kurtarıldı, gözaltına alınanlar arasında çalışanlar da var

Otellere fuhuş baskını! Çok sayıda kadın kurtarıldı, gözaltına alınanlar arasında çalışanlar da var

Esad gitti, Türkiye modeli geldi! Yeni Suriye'de 'bizim' sistemimiz uygulanacak: Asker, polis, belediye hizmeti...

Esad gitti, Türkiye modeli geldi! Yeni Suriye'de 'bizim' sistemimiz uygulanacak: Asker, polis, belediye hizmeti...

Kimi kepenk kapattı, kimi eşyalarını satışa çıkardı: Dönüyoruz!

Kimi kepenk kapattı, kimi eşyalarını satışa çıkardı: Dönüyoruz!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.