Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarı yakıldı! Suriye'deki öfke bitmiyor

Suriyeli muhalifler devrik lideri Beşar Esad'ın babası olan ve ülkeyi yaklaşık 30 yıl boyunca yöneten Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler, Esad ailesinin memleketi olan Lazkiye'de kaydedildi.

2000 yılına dek devlet başkanlığı koltuğunda oturan Hafız Esad'ın zkiye bölgesinin kuzeybatısındaki Kardaha'daki mezarı yıkılıp, yakıldı.

Silahlı bazı kişilerin yanan mozolenin etrafında slogan attıkları görüntüler paylaşıldı.

Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara gelmesinin ardından 1970'de parti içi darbeyle Beşar Esad'ın babası Hafız Esad iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu.

Beşar Esad ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Esad ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır