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Hafız öğrenciler asker ağabeyleri için Fetih Suresi okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 08:15 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için tüm yurtta olduğu gibi İzmir'deki camilerde de sabah namazı sonrası Fetih Suresi okundu.

Hafız öğrenciler asker ağabeyleri için Fetih Suresi okudu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanlığı'nın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için tüm yurtta olduğu gibi İzmir'deki camilerde de sabah namazı sonrası Fetih Suresi okundu. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) öncülüğünde gerçekleşen programda Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Eğitim Kampüsü'ndeki Tanınmış Mescidi'nde hafız öğrenciler, Fetih Suresi'ni okudu.
Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği'nin İzmir Hatay'daki Eğitim Kampüsü'nde yer alan Tanınmış Mescidi'ndeki programa, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nüammer Uslu, Karabağlar Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu ve 57 sivil toplum kuruluşunun üye ve yöneticisi sabah namazını öğrencilerle birlikte kıldı. Sabah namazını kıldıran Hafızlık Yarışması Dünya Üçüncüsü Yasin Uslu, namaz sonrası Haşr Suresi'ni okudu. Ardından hafız öğrenciler Hüseyin Zırığ, Ömür Arslan ve Halil İbrahim Durut, Fetih Suresi'ni okudu. Kestanepazarı Hatay Kur'an Kursu Yöneticisi Halil Taşcı da duayı yaptırdı.
Program sonrası basın mensuplarına duyu ve düşüncelerini aktaran İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Mikail Bayındır, "Rabbim askerimizin aşağına taş değdirmesin. Askerlerimizin bu operasyonu başarıyla tamamlaması için bizler de burada dua ettik. Böylesi günler milletçe kenetlenip tek yürek olacağımız günler. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Vatanımızı milletimizi korusun" dedi.
Öte yandan, harekatın başladığı an itibari ile tüm kurumlarındaki öğrenci ve hocalarıyla birlikte Fetih suresi ve Kuran-ı Kerim okuduklarını dile getiren Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı Cüneyd Dayhan, "Ordumuz oraya, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi terörist unsurları temizleyip, oradan ülkemize saldırı yapılmasını engellemek için gitmiştir. Sonuna kadar Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Ordumuz bu operasyonu da başarıyla tamamlaması için biz de manevi destek olmak adına buradan dua ediyoruz. Allah askerimizi, devletimizi ve milletimizi korusun" diye konuştu.

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Hafız öğrenciler asker ağabeyleri için Fetih Suresi okuduHafız öğrenciler asker ağabeyleri için Fetih Suresi okuduHafız öğrenciler asker ağabeyleri için Fetih Suresi okuduHafız öğrenciler asker ağabeyleri için Fetih Suresi okudu

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