"Hafıza 15 Temmuz Müzesi" ziyaretleriyle ilgili protokol

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneği ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, 10. sınıf öğrencilerinin Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaretleriyle ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, anlamlı bir protokol imzalanacağını belirtti.

Protokolü, tüm çocuklar, ebeveynler ve öğretmenler adına imzaladıklarını söyleyen Yazıcı, "İstiyoruz ki öğrencilerimizi kendi milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde yetiştirelim. Bu değerlerimiz de özellikle toplumumuzun yıllar öncesinden getirdiği bütün dinamiklerini, tarih şuurunu, kültürünü ve birikimini de yansıtsın." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki alçak darbe girişiminin tarihi bir dönemeç olduğuna işaret eden Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, bütün toplumun bilinç düzeyinin artırılması, ülkemize yönelebilecek bu tür bütün tehditlerin önlenmesi açısından da çok önemli. Çocuklarımızın o gece devleşen, kahramanlaşan insanlarımızın hayat hikayelerini, duygularını, düşüncelerini, dünyalarını öğrenmeleri ve hatırlamaları gerekiyor. Biz de istiyoruz ki 15 Temmuz Derneği ile birlikte bu gece olanları yeni yetişen kuşaklarımız hiç unutmasın ve bu kuşaklarımıza eğitim veren öğretmenlerimiz bu konuda kendi bilgilerini, bilinçlerini bu düzeyde geliştirsinler."