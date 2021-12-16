‘Hafıza Odası’ndan Erken Veda

Dünyaca ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin’in Türkiye’de yaşanan toplumsal olaylardan esinlenerek yaptığı eserlerin yer aldığı ‘Hafıza Odası’ isimli sergisi, planlanandan iki hafta erken kapandı. Sanatçı Güneştekin, Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine sergiyi sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

Resim, kavramsal sanat ve heykel alanında uluslararası üne sahip Batmanlı Sanatçı Ahmet Güneştekin’in eserleri, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Keçi Burcu’nda açılan ‘Hafıza Odası’ isimli sergide sanatseverlerle buluştu. 16 Ekim’de açılan serginin, 31 Aralık 2021 tarihine kadar açık kalması planlanıyordu. Ancak Sanatçı Güneştekin dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada serginin sona erdiğini duyurdu.

Güneştekin, serginin Kültür Bakanlığı’nın talebiyle sona erdirildiğini belirterek karara tepki gösterdi. Serginin ziyaretçi sayısının hafta sonları 15 bini aştığını söyleyen Güneştekin “Kamuoyuna daha önce 30 Aralık’ta biteceğini duyurduğumuz ‘Hafıza Odası’ sergimiz, TC Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine bugün itibariyle sonlandırılıyor. Bilindiği gibi Keçi Burcu olarak bilinen tarihi yapı, Diyarbakır Ticaret Odası’na tahsis edilmiş olup, bu yıl sanat aktivitelerinin ilkini ‘Hafıza Odası’ ile başlayıp kültür-sanat etkinliklerinin tüm hızıyla devam etmesi amaçlanmıştı. Sergimiz hafta içi 5-7 bin, hafta sonları ise 15-17 bin ziyaretçiyle, dünya sanat tarihinin en çok ziyaret edilen sergileri arasına girerek kültür-sanat hayatına büyük katkısı olmuştur. Her seferinde içten bir üzüntüyle ifade ettim: Bu ülkede maalesef henüz bir kültür-sanat politikası oluşmadı. Sergi süresinin bitmesine sadece 15 gün kala sergiyi sonlandırma direktifi tezimi doğrulamıştır. Bu da beni ayrıca çok üzmüştür. Bilindiği gibi sergi çok eleştiri aldı ama bir o kadar da övgü aldı. Olumlu ve olumsuz eleştiriler kişisel hafızamda kayıt altında” dedi. Sergiyi toplamda yaklaşık 700 bin kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor.

VOA Türkçe’nin edindiği bilgiye göre, serginin açıldığı yerin işletmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na (DTSO) verildi. Bakanlığın verdiği süre doldu. Ancak DTSO’nun işletme süresi için uzatma talebi kabul edilmedi. Serginin süresinden önce sona ermesine birçok kesim tepki gösterdi.

Türkiye’nin 'Acı Hafızası'

Sergi Türkiye tarihinin adeta acı bir hafızasıydı. Sergiye gelenlerin gördüğü ilk eser, "Kayıp Alfabe". Türkiye’de meydana gelen olaylarda hayatını kaybeden onlarca kişinin isimlerinin yazılı olduğu tabelalar. Sabahattin Ali’den başlayarak, Güneydoğu’da faili meçhul cinayetlerde ölenler, kayıplar, Şırnak’ın Uludere ilçesinde uçak bombardımanında ölen köylülere kadar onlarca isim, tabelalarda yer alıyor. "Analar duvarı" isimli eserdeyse Cumartesi Anneleri ve kaybettikleri yakınları konu ediliyor. Serginin en çok dikkat çeken eserinin adı "Yoktunuz".

Güneştekin, 2015-2016 yıllarında bölgede yaşanan şehir çatışmalarından geriye kalan enkaz parçalarıyla eseri ortaya çıkardı. Eserin adı, operasyonlar sırasında güvenlik güçlerinin duvarlara yazdığı ‘geldik yoktunuz’ yazısına atfen konulmuş. Yüzlerce lastik ayakkabıdan oluşan "Hafıza tepesi" ise maden kazaları, Uludere bombardımanı gibi olayların anısına yapılmış. Güneştekin'in Diyarbakır için özel olarak yaptığı "5 No'lu Koridor”daysa ses ve ışık enstalasyonu, ilgi çeken bölümlerdi.

Sergiye her kesimden tepki geldi

Sergi açılır açılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da aralarında bulunduğu, birçok kesimden tepki aldı. Soylu, sergide PKK saldırılarında ölenlerin yer almamasını eleştirdi. Açılışa katılan siyaset, medya ve sanat dünyasının tanınmış isimlerinin, olayları sembolize eden eserlerin önünde fotoğraflar çektirmesi en çok tepki alan konu oldu. Birçok kişi eleştirilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Tepkiler ve eleştiriler sözde kalmayarak saldırı boyutuna ulaştı. Bir grup genç renkli tabutların sergilendiği burcun üstüne çıkarak sergiyi protesto etti. Bir açıklama yapan grup daha sonra bazı tabutları Sur’dan aşağı attı. Grubun saldırısı da tepki topladı.

Güneştekin, tartışmalar üzerine Diyarbakır’da bir basın toplantısı düzenleyerek, eleştirilere yanıt verdi.

