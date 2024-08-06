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  4. Hafızalardan silinmeyecek bir kadın cinayeti daha! 24 bıçak darbesiyle katledildi, kızının feryadı yürekleri dağladı

Hafızalardan silinmeyecek bir kadın cinayeti daha! 24 bıçak darbesiyle katledildi, kızının feryadı yürekleri dağladı

06.08.2024 09:20
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06.08.2024 09:20
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Samsun'da 1 Ağustos'ta yaşanan acı olayın görüntülerine ulaşıldı. 3 çocuk annesi Fatma Demir arazi anlaşmazlığı nedeniyle eşinin kardeşi tarafından 24 bıçak darbesiyle vahşice katledildi. Caninin ve annesinin olay yerinden kaçış görüntüleri ortaya çıkarken talihsiz kadının kızının feryatları yürekleri dağladı.

Samsun'da eşinin kardeşi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi kadının öldürülme anının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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SORUN ARAZİ ANLAŞMAZLIĞIYLA BAŞLADI

Olay, Samsun’un Terme ilçesinin kırsal mahallesi olan İlimdağ'da 1 Ağustos'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Demir (40), arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşinin eşi 3 çocuk annesi Fatma Demir'i (37) 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

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CANİCE KATLETTİ, TUTUKLANDILAR

Olay sırasında Fatma Demir'i Mustafa Demir'in annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D.'nin tutup, Mustafa Demir'in bıçakladığı ileri sürüldü. Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan Mustafa Demir, annesi Esme Demir ile lise öğrencisi oğlu Ü.D., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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CAN ÇEKİŞİRKEN KAÇTILAR

Olayın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde ölen kadının kızının feryatları yürekleri dağlarken, Fatma Demir'in yerde can çekişmesi ve katil ile annesinin olay yerinden tarım aracı patpat ile geri geri kaçmaları olayın dehşetini gözler önüne serdi.

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24 BIÇAK DARBESİ...

Olaydan sonra otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilen Fatma Demir'in 24 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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AW261658_08Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Samsun
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