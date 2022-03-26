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Hafızayı güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır! Yaban mersininin faydaları nelerdir?

26.03.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaban mersini ülkemizde çok tercih edilen bir meyve olmasa da faydaları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Vitamin ve mineral dolu olan yaban mersini aynı zamanda antioksidan deposudur. Yaban mersini hafızayı ve bağışıklığı güçlendirir. Kalp hastalığı riskini de azaltan yaban mersini diğer meyvelerle karşılaştırıldığında daha az şeker içerir. Polifenoller, hücreleri yenileyen, iltihapla savaşan ve bağışıklık sistemini güçlendiren fitokimyasallardır.

Hafızayı güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır! Yaban mersininin faydaları nelerdir?

Yaban mersininin faydaları oldukça fazladır. Antioksidanlar açısından zengin olan yaban mersini diğer meyve türleriyle karşılaştırıldığında yüksek antioksidan potansiyeliyle ön plana çıkmaktadır. Yaban mersinine koyu mavi rengini veren antosiyanin kandaki serbest radikallerin atılmasına yardımcı olur ve böylece vücudu kanser de dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı korur.

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Yaban mersininin düzenli tüketimi nörodejeneratif hastalıklar ve sindirim hastalıklarına karşı da koruyucu olmaktadır. Yaban mersini zengin antioksidan içeriği ile kolesterol seviyesini kontrol etmeye de yardımcı olmaktadır.

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Çalışmalar, bu bileşenlerin kan yağ dengesini iyileştirmeye ve damarların tıkanmasını önlemeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, kan basıncını düşürmeye yardımcı olarak kalp hastalıkları riskini azaltır. Bu nedenle yaban mersini kalbe iyi gelir ve kalp sağlığını destekler. Yaban mersini bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerisinde bulunan antosiyaninler gibi flavonoidlerin yanı sıra yüksek C ve E vitamini içeriğiyle bakteri ve virüslerin yayılmasını önler, böylece bağışıklık sisteminin zayıflamasını engeller. Yaban mersini ayrıca anti-inflamatuar özelliklere sahiptir, öksürük ve soğuk algınlığı riskini önemli ölçüde azaltabilir.

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Yaban mersininde bulunan antioksidan bileşenleri hafızayı iyileştirmenin yanı sıra yaşa bağlı bilişsel hastalık riskini de düşürmektedir. Nöronlar arasındaki bağlantıları koruyarak ve güçlendirerek iletişim kurmalarını kolaylaştırır. Yaban mersini ayrıca sinir hücrelerindeki oksidatif stres riskini azaltarak sinirlerin sorunsuz çalışmasını sağlar. Yaban mersini kan şekerini düzenler. Düşük bir glisemik indeksine sahip olduğu için diyabet ve insülin direnci gibi kan şekeri ile ilgili sorunlardan muzdarip olanlar için faydalıdır.

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Yaban mersini şeker seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Yaban mersini iyi bir vitamin, mineral ve lif kaynağıdır. Yüksek C vitamini içeriğiyle birlikte mineraller vücut tarafından daha iyi emilir ve kan oluşumunu ve hücrelere oksijen taşınmasını destekler. Yaban mersini iyi bir diyet lifi kaynağıdır, sindirime yardımcı olur ve bağırsak sağılığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.


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