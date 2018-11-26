Hafızayı güçlendirmek için ne yapmak gerekir? İşte 15 tüyo

Araştırma ekibinin başında yer alan Profesör Jill Golstein'in bu düşüncesini destekleyen İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları da hem erkeklerin hem de kadınların menopoz dönemi sonrasında hafızanın güçlü kalması için yapılması gerekenleri anlattı.

Hafızayı güçlendirmek için tüyolar

ABD’deki Harvard Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma, kadınların hafızasının erkeklerden çok daha güçlü olduğunu ancak bu durumun sadece menopoz dönemine kadar sürdüğünü ortaya koydu. Ayrıca haftada iki-üç kez balık tüketmek de hafızayı güçlendirmede faydalı.

Sonuçları akademik çalışmalarıyla bilinen The North American Menopause dergisinde yayımlanan araştırmada, menopoz dönemine giden kadınların unutkanlık seviyelerinin önceki yıllara göre hızla arttığı vurgulandı.

Araştırma ekibinin başındaki Profesör Jill Goldstein, “Kadınların hafızasının erkeklere kıyasla daha güçlü olduğu uzun zamandır söyleniyordu. Bunun bir ‘şehir efsanesi’ olmadığını ispatladık.

Genel olarak erkekler çok daha unutkanlar. Ancak bu durum kadınların menopoz dönemine girmesiyle tersine dönüyor.

Bu dönemden sonra kadınlar çok daha çabuk unutuyor ve hatırlama problemleri yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

İşte hafızayı güçlendirmenin 15 yolu...

Haftada iki-üç kez balık tüketmeye özen gösterin.

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, iyi arkadaşlara sahip olmak Alzheimer’a yakalanma riskini azaltıyor. İşte hafızayı güçlendirmenin yolları...

Sakız çiğneyin. Sakız çiğnemek hafızanın yüzde 25 daha güçlü olmasına yol açıyor.

Aşırı alkol tüketiminden kaçının. Her gün aşırı derecede alkol tüketimi beyin hücrelerinin daha hızlı ölmesine neden oluyor.

Sigarayı bırakın. Yapılan araştırmalara göre, tiryakilerin Alzheimer’a yakalanma riski sigara içmeyenlere göre üç kat fazla.

Stresin beyin hücrelerini etkilemesini engellemek için düzenli olarak nefes egzersizi yapın. Sıkıldığınızda doğru nefes almaya dikkat edin.

Günde 5 kilometre yürüyün. Yürüyüş sadece beyni değil kalbi de koruyor. Kalp krizi geçirme riskini yüzde 40 oranında azaltıyor.

Her gün aynı saatte yatıp kalkmaya özen gösterin.

Sevdiğiniz arkadaşlarınızla buluşun. Arkadaşlarla birlikte vakit geçirmek, Alzheimer riskini yüzde 38 oranında azaltıyor.

Düzenli olarak B vitamini içeren brokoli tüketin.

Görsel imgelerden faydalanın. Bir kişinin ismi gibi yeni bir bilgi öğrendiğinizde aklınızda bir görüntü oluşturun. Bu görüntüler, bilginin unutulmasını önlemeye yardımcı olur.

Not alın. Telefon numaraları veya randevuları hatırlamakta zorlanıyorsanız, bunları listeleyerek görebileceğiniz bir yere asın. Listeniz önemli görevlerinizi size hatırlatacaktır.

Konsantre olun ve rahatlayın. Birçok çevresel etken, dikkatinizi dağıtabilir. Bir şey hatırlamak istediğinizde, hatırlanması gereken öğeler üzerinde konsantre olun. Yeni bir bilgi öğrenirken o bilgiye yoğunlaşın ve dikkat dağıtıcı faktörleri önleyin. Anksiyete ve stres de hatırlamayı engeller.

Yüksek sesle kelimeler söyleyin. Örneğin kendi kendinize Ocağı kapattım deyin. Bu size daha sonra ocağı kapatıp kapatmadığınızı hatırlatır. Bu yöntem insanlarla tanışırken de isimlerini hatırlama konusunda faydalı olur.