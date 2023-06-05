HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? ABD'de finans profesörü olan Hafize Gaye Erkan'ın bulunduğu görevler

Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? ABD'de finans profesörü olan Hafize Gaye Erkan'ın bulunduğu görevler

05.06.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafize Gaye Erkan, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ABD'nin en genç finans profesörü olan Hafize Gaye Erkan ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? ABD'de finans profesörü olan Hafize Gaye Erkan'ın bulunduğu görevler

Hafize Gaye Erkan 5 Haziran 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren Hafize Gaye Erkan eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti. Hafize Gaye Erkan ABD’nin en genç finans profesörü olarak bilinmektedir.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan, 1982 tarihinde doğdu.

Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

Mezuniyeti sonrası eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Erkan, merkezi San Francisco, California'da bulunan ticari bir bankada görev aldı.

ABD'de birçok banka ve finansal kuruluşta Co-Chief Executive Officer, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Depozito Sorumlusu ve Co-Chief Risk Officer gibi çok sayıda görevlerde bulundu.

Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği lisansıyla birincilikle mezun oldu ve Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahnede o da yer alacaktı, kulisleri bir kez daha hareketlendirdi!Sahnede o da yer alacaktı, kulisleri bir kez daha hareketlendirdi!
'Önceliğimizdir' diyerek net mesaj verdi'Önceliğimizdir' diyerek net mesaj verdi
Faciadan dönüldü! Koşarak trenin önünü kesip, durdurdularFaciadan dönüldü! Koşarak trenin önünü kesip, durdurdular

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Sel sularında kaybolmuşlardı! Kahreden haber

Sel sularında kaybolmuşlardı! Kahreden haber

Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemde

Kız kardeşi ve kocasının dansı gündemde

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Bakan Fidan'dan ilk mesajlar! O konuya vurgu yaptı

Bakan Fidan'dan ilk mesajlar! O konuya vurgu yaptı

Skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

Skandal görüntüler! Yabancı uyruklu kişiler Türk Lirası yakıp eğlendi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.