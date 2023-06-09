HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

09.06.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından MB Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını içeren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Erkan'ın MB Başkanı olması dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Uluslararası ajanslar Erkan ile ilgili olarak iki noktaya dikkat çektiler.

Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi belirledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek getirildi. Şimşek'in göreve getirilmesinden sonra MB Başkanı olarak kimin geleceği merak ediliyordu. Gelecek isimler arasında Hafize Gaye Erkan'ın ismi ön plana çıkıyordu. Son Resmi Gazete kararına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, MB Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ı atadı. Erkan'ın MB Başkanı olarak göreve getirilmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası ajanslar Erkan'ın kariyerine ve Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olduğuna dikkat çekti.

3

"ABD'DE YILLARDIR ÇOK İYİ BİR KARİYERE SAHİP"

Alman gazetesi Witschafts Woche de Erkan'dan bahseden gazeteler arasındaydı. Haberde, Erkan'ın ABD'de yıllardır çok iyi bir kariyere sahip olduğuna dikkat çekildi.

"TCMB'NİN İLK KADIN BAŞKANI"

Bloomberg'te yer alan haberde Erkan'ın Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olduğu ifade edildi. Haberin devamında Erkan'ın kariyerine ayrıntılı bir biçimde yer verildi.

"NİYETİ ŞU ANDA NEDİR HİÇ BİLİNMİYOR"

Yunanistan'ın gündemi de Hafize Gaye Erkan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararından bahseden gazete, "Erkan Hanım'ın niyeti şu anda nedir hiç bilinmiyor" sözlerine yer verildi.

4

Bir diğer Yunan gazetesi Kathimeri ise Erkan'ın kariyerini incelediklerini ifade etti.

Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu! Atama kararları Resmi Gazete'de Yeni Merkez Bankası Başkanı belli oldu! Atama kararları Resmi Gazete'de

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

İstanbul'da 1982 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı.

Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

5

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi" ile Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi"nde yer aldı.

Erkan, 2019 yılında da Crain's'in "Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar Listesi" ile American Banker'ın "İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi"ne girdi.

Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yapıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına yeniden atandıFahrettin Altun, İletişim Başkanlığına yeniden atandı
Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...
İlk anket ‘Kılıçdaroğlu’ hakkında yapıldı! Dikkat çeken sonuç...İlk anket ‘Kılıçdaroğlu’ hakkında yapıldı! Dikkat çeken sonuç...
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Cansel çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

Kısmetse Olur Cansel çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında beklediği rakamı açıkladı

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında beklediği rakamı açıkladı

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı

Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...

Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...

Yeni dönemin ilk MGK Toplantısı sona erdi!

Yeni dönemin ilk MGK Toplantısı sona erdi!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.