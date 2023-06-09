Hafize Gaye Erkan, MB Başkanı oldu! Dünya basınında geniş yankı uyandırdı, iki noktaya dikkat çektiler

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi belirledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek getirildi. Şimşek'in göreve getirilmesinden sonra MB Başkanı olarak kimin geleceği merak ediliyordu. Gelecek isimler arasında Hafize Gaye Erkan'ın ismi ön plana çıkıyordu. Son Resmi Gazete kararına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, MB Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ı atadı. Erkan'ın MB Başkanı olarak göreve getirilmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası ajanslar Erkan'ın kariyerine ve Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olduğuna dikkat çekti.

"ABD'DE YILLARDIR ÇOK İYİ BİR KARİYERE SAHİP"

Alman gazetesi Witschafts Woche de Erkan'dan bahseden gazeteler arasındaydı. Haberde, Erkan'ın ABD'de yıllardır çok iyi bir kariyere sahip olduğuna dikkat çekildi.

"TCMB'NİN İLK KADIN BAŞKANI"

Bloomberg'te yer alan haberde Erkan'ın Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olduğu ifade edildi. Haberin devamında Erkan'ın kariyerine ayrıntılı bir biçimde yer verildi.

"NİYETİ ŞU ANDA NEDİR HİÇ BİLİNMİYOR"

Yunanistan'ın gündemi de Hafize Gaye Erkan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararından bahseden gazete, "Erkan Hanım'ın niyeti şu anda nedir hiç bilinmiyor" sözlerine yer verildi.

Bir diğer Yunan gazetesi Kathimeri ise Erkan'ın kariyerini incelediklerini ifade etti.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

İstanbul'da 1982 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı.

Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi" ile Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi"nde yer aldı.

Erkan, 2019 yılında da Crain's'in "Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar Listesi" ile American Banker'ın "İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi"ne girdi.

Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yapıyor.



