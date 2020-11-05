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Hafize Kurban cinayetinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 13:10 | Son Güncelleme

Denizli’de boşanma aşamasındaki eşi Hafize Kurban’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Uğur Kurban’ın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verilerek, 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmedildi.Denizli’nin Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi 23 yaşındaki Hafize Kurban’ı, 27 Ağustos 2019 tarihinde boynundan bıçaklayarak ölümüne sebep olan Uğur Kurban hakkında, “tasarlayarak eşi öldürme”, “kasten yaralama”, “kişisel verilerin kaydedilmesi” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından dava açılmıştı.

Denizli’de boşanma aşamasındaki eşi Hafize Kurban’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Uğur Kurban’ın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verilerek, 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmedildi.
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi 23 yaşındaki Hafize Kurban’ı, 27 Ağustos 2019 tarihinde boynundan bıçaklayarak ölümüne sebep olan Uğur Kurban hakkında, “tasarlayarak eşi öldürme”, “kasten yaralama”, “kişisel verilerin kaydedilmesi” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından dava açılmıştı. Cumhuriyet savcısının bir önceki duruşmada, “tasarlayarak eşi öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ettiği Uğur Kurban’ın yargılanmasında bugün görülen 10’uncu duruşmada karar verildi.

Sanık Uğur Kurban’a ağırlaştırılmış müebbet
Korona virüs tedbirleri kapsamında basına kapalı olarak Denizli 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Uğur Kurban, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Hafize Kurban’ın yakınları ile avukatları da duruşmaya katıldı. Uğur Kurban’ın karar duruşmasında mahkeme salonunda bulunma talebi üzerine, karar duruşması 5 Kasım’a ertelenmişti. Bugün gerçekleştirilen duruşmada Uğur Kurban’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilerek 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.
Denizli Adalet Sarayı önünde toplanan sivil toplum kuruluşları üyeleri, basın açıklamasında bulunarak, sanık Uğur Kurban’a yüksek bir ceza beklediklerini ve dava sonucunu bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

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