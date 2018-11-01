HABER

"Hafızlık kurslarımızın sayısı bin 500'lere ulaştı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:32 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Kıraat alanının temel metinlerinin derinlemesine incelenmesini esas alan ve kaynaklara vukufiyeti daha üst düzeye taşıyacak kıraat araştırmalarının yapıldığı araştırma merkezlerine ihtiyacımızın olduğunu ifade etmeliyim" - "Hafızlık kurslarımızın sayısı bin 500'lere ulaştı, 70 bin kadar öğrencimiz yatılı Kur'an kurslarımızda hafızlık yapıyor. Allah sayılarını artırsın her yıl 10 bin kadar hafızımız sınava giriyor ve 7-8 bin kadar hafızımız diploma alıyor"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kıraat alanının temel metinlerinin derinlemesine incelenmesini esas alan ve kaynaklara vukufiyeti daha üst düzeye taşıyacak kıraat araştırmalarının yapıldığı araştırma merkezlerine ihtiyacımız olduğunu ifade etmeliyim." dedi.

Bursa'da bir otelde düzenlenen Uluslararası İbnü'l Cezeri Sempozyumu'nun açılışında konuşan Erbaş, Osmanlı döneminde Kur'an ilimleri içinde, hakkında en fazla kitap ve risale kaleme alınan konunun, kıraat ve tecvit olduğunu söyledi.

Erbaş, bu vesileyle özellikle kıraat konularında çok değerli eserler bırakan İbnü'l Cezeri'yi rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Buradaki hazırun gayet iyi bilmektedir ki ilm-i kıraat, büyük bir sabır ve özveriyi gerekli kılmaktadır." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur'an merkezli eğitim öğretim faaliyetlerini, 4-6 yaş Kur'an kurslarından başlayarak, hafızlık eğitimine kadar en doğru metodolojiyle ve alanında yetkin insan kaynağıyla en ideal boyutta icra etmeye çalıştıklarını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Başta Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi olmak üzere bundan dört sene önce eğitime başlayan İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi, kıraat ağırlıklı eğitim merkezi ve çeşitli dini yüksek ihtisas merkezlerimizde bin civarında kıraat, aşere takrip öğrencisiyle bu eğitime devam etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu, fevkalade şükrü mucip bir husustur. Hafızlık kurslarımızın sayısı bin 500'lere ulaştı, 70 bin kadar öğrencimiz yatılı Kur'an kurslarımızda hafızlık yapıyor. Allah sayılarını artırsın her yıl 10 bin kadar hafızımız sınava giriyor ve 7-8 bin kadar hafızımız diploma alıyor."

- "Kıraat araştırma merkezlerine ihtiyacımız var"

Erbaş, bu meyanda, başından itibaren vurguladıkları ilim geleneğinin muhkem kalesi kıraat ilminin, Diyanet İşleri Başkanlığının uhdesinde yer alan aşere takrip kurslarıyla aslına uygun bir şekilde sürdürüldüğüne değinerek, şöyle devam etti:

"Ancak bütün bu çalışmalara ilaveten, kıraat alanının temel metinlerinin derinlemesine incelenmesini esas alan ve kaynaklara vukufiyeti daha üst düzeye taşıyacak kıraat araştırmalarının yapıldığı araştırma merkezlerine ihtiyacımızın olduğunu ifade etmeliyim. Zira kıraat tedrisatı, mushaf imlası ve tecvit uygulamalarında görülen birtakım farklılıkların, ilmi kriterlere dayalı olarak izahı ve sahih olanın ortaya çıkarılması da bu yetkin yolla daha mümkün hale gelecektir. Öte yandan, kıraatle ilgili yazma eserlerin envanterini çıkarma, gerekli görülenlerle ilgili neşir hazırlıkları gerçekleştirme, alanla ilgili akademik çalışmalar yapma ve yapılan çalışmaları destekleme yönündeki hedeflerin de böyle bir yapılanmanın gerekliliğine işaret ettiği izahtan varestedir."

Erbaş, İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezinde ihdas ettikleri "Reisü'l-kurralık" kürsüsünü, zikredilen gayeye matuf ilk ve önemli bir adım olarak gördüğüne işaret ederek, "Bu itibarla kıraat tedrisatı ve çalışmalarını, ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz noktadan alıp daha ileri düzeylere taşımak, geçmişe vefanın bir gereği olduğu gibi, geleceğe karşı sorumluluğumuzun da ifası olacaktır. Bu toplantının, söz konusu hedefe ulaşma noktasında önemli katkılar sunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dört gün sürecek sempozyumun açılışında, Bursa Valisi İzzettin Küçük, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ile vatandaşlar da katıldı.

PARTNERTuristik kent günlerdir sular altındaTuristik kent günlerdir sular altında
Ağrı'da iki dilencinin kavga nedenleri herkesi şaşırttıAğrı'da iki dilencinin kavga nedenleri herkesi şaşırttı
Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Ağrı'da iki dilencinin kavga nedenleri herkesi şaşırttı

Ağrı'da iki dilencinin kavga nedenleri herkesi şaşırttı

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

UBER sürücülerinden lüks araçlarıyla dikkat çeken eylem!

UBER sürücülerinden lüks araçlarıyla dikkat çeken eylem!

Şok iddia! MHP'den Gökçek mesajı: AK Parti ne yaptığını anlamalı

Şok iddia! MHP'den Gökçek mesajı: AK Parti ne yaptığını anlamalı

Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçıları, köprü ayağı dahil 113 dönümü istiyor

Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçıları, köprü ayağı dahil 113 dönümü istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.