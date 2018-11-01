Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kıraat alanının temel metinlerinin derinlemesine incelenmesini esas alan ve kaynaklara vukufiyeti daha üst düzeye taşıyacak kıraat araştırmalarının yapıldığı araştırma merkezlerine ihtiyacımız olduğunu ifade etmeliyim." dedi. Bursa'da bir otelde düzenlenen Uluslararası İbnü'l Cezeri Sempozyumu'nun açılışında konuşan Erbaş, Osmanlı döneminde Kur'an ilimleri içinde, hakkında en fazla kitap ve risale kaleme alınan konunun, kıraat ve tecvit olduğunu söyledi. Erbaş, bu vesileyle özellikle kıraat konularında çok değerli eserler bırakan İbnü'l Cezeri'yi rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Buradaki hazırun gayet iyi bilmektedir ki ilm-i kıraat, büyük bir sabır ve özveriyi gerekli kılmaktadır." diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur'an merkezli eğitim öğretim faaliyetlerini, 4-6 yaş Kur'an kurslarından başlayarak, hafızlık eğitimine kadar en doğru metodolojiyle ve alanında yetkin insan kaynağıyla en ideal boyutta icra etmeye çalıştıklarını vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Başta Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi olmak üzere bundan dört sene önce eğitime başlayan İstanbul Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi, kıraat ağırlıklı eğitim merkezi ve çeşitli dini yüksek ihtisas merkezlerimizde bin civarında kıraat, aşere takrip öğrencisiyle bu eğitime devam etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu, fevkalade şükrü mucip bir husustur. Hafızlık kurslarımızın sayısı bin 500'lere ulaştı, 70 bin kadar öğrencimiz yatılı Kur'an kurslarımızda hafızlık yapıyor. Allah sayılarını artırsın her yıl 10 bin kadar hafızımız sınava giriyor ve 7-8 bin kadar hafızımız diploma alıyor." - "Kıraat araştırma merkezlerine ihtiyacımız var" Erbaş, bu meyanda, başından itibaren vurguladıkları ilim geleneğinin muhkem kalesi kıraat ilminin, Diyanet İşleri Başkanlığının uhdesinde yer alan aşere takrip kurslarıyla aslına uygun bir şekilde sürdürüldüğüne değinerek, şöyle devam etti: "Ancak bütün bu çalışmalara ilaveten, kıraat alanının temel metinlerinin derinlemesine incelenmesini esas alan ve kaynaklara vukufiyeti daha üst düzeye taşıyacak kıraat araştırmalarının yapıldığı araştırma merkezlerine ihtiyacımızın olduğunu ifade etmeliyim. Zira kıraat tedrisatı, mushaf imlası ve tecvit uygulamalarında görülen birtakım farklılıkların, ilmi kriterlere dayalı olarak izahı ve sahih olanın ortaya çıkarılması da bu yetkin yolla daha mümkün hale gelecektir. Öte yandan, kıraatle ilgili yazma eserlerin envanterini çıkarma, gerekli görülenlerle ilgili neşir hazırlıkları gerçekleştirme, alanla ilgili akademik çalışmalar yapma ve yapılan çalışmaları destekleme yönündeki hedeflerin de böyle bir yapılanmanın gerekliliğine işaret ettiği izahtan varestedir."