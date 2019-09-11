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"Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Kütahya'da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

"Hafızlık Yarışması Türkiye Finali" Kütahya'da yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığında görevli din görevlileri arasında yapılan "Hafızlık Yarışması Türkiye Finali"nin 14 Eylül'de Kütahya'da yapılacağı bildirildi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle her yıl düzenlenen hafızlık yarışmasına, bölge yarışmalarında birinci olan 10 hafızın katılacağını söyledi.

"Hafızlık Yarışması Türkiye Finali"nin 14 Eylül'de Kütahya Ulu Cami'nde yapılacağını aktaran Hazırlar, şunları kaydetti:

"Personelimizin yeteneklerini geliştirmek, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını, kişisel gelişimlerinin ve kendilerini yetiştirmelerinin devamlılığını sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından görevlilerimize yönelik olarak her yıl bir dizi etkinlikler planlamaktadır. Bu etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek olan Hafızlık Yarışması Türkiye Finali'nin ilimizde yapılacak olması gerek kurumumuz gerekse ilimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla Diyanet İşleri Başkan Yardımcımızı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanımızı ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Hazırlar, farklı bölgelerden yarışma için Kütahya'ya gelecek olan hafızların sunacağı Kur'an-ı Kerim ziyafetinden istifade etmeleri için Kütahya halkına katılım çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı hafızlık Kütahya Türkiye finali yarışma

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