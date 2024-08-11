Hafriyat dökerek yolu kapattı! ‘Muhatap bulamadığım için yolu kapattım’ dedi

Van’ın Edremit ilçesinde geçen yıl belediye yetkililerinden çevre duvar izni alan Kemal Tolan, 4 gün önce üç parselinden geçen ve iki mahalleyi birbirine bağlayan yola hafriyat dökerek, ulaşıma kapattı.

Güzergahı kullanamayan araçlar geri dönerek alternatif yolları kullanmak zorunda kaldı. Tolan, hem kendisinin hem de vatandaşın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için başka yol açılmasını istedi.

‘‘MUHATAP BULAMADIĞIM İÇİN DE MECBUREN YOLU KAPATMAK ZORUNDA KALDIM’’

K.T yaşanan durumdan dolayı vatandaşların 4 gündür mağduriyet yaşadığını, konuya ilişkin defalarca belediyelere dilekçe verdiğini ve muhatap bulamadığını belirtti. Tolan, "Muhatap bulamadığım için de mecburen yolu kapatmak zorunda kaldım. Bu yol 4 gündür kapalı ancak herhangi bir yetkili buraya gelmedi. Doğal gaz hattı geçecek ama 4 yıldır bu durumdan dolayı vatandaş doğal gazı da alamıyor. En son kendim dilekçe vererek yukarıdan geçen imarlı yolu açtırıp buradan doğal gaz hattını gönderdim" diye konuştu.

"BENİ VATANDAŞLA KARŞI KARŞIYA GETİRDİLER"

Üç parselinden de yolun geçtiğini söyleyen Tolan, "Burada 20 metrelik yol Van Büyükşehir Belediyesine, 12 metrelik yol ise ilçe belediyesine aittir. En son beni vatandaşla karşı karşıya getirdiler. Vatandaşlar yolu niye kapattığımı soruyorlar, ben de durumu yetkililere bildirmelerini istiyorum. Ben muhatap bulamadığım için yolu kapattım" diye açıkladı. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır