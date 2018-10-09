KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat dökerken devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Denizli Mahallesi Yelkentepe mevkisinde Mehmet Aktaş idaresindeki 06 FC 6189 plakalı kamyon, hafriyat döktüğü sırada devrildi.
Haber verilmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Mollafenari Gönüllü İtfaiye Müfrezesi ekibi olay yerine geldi.
Yaralı sürücü, gönüllü itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kamyon içerisinde yaptığı Aktaş, engebeli arazide çevredekilerin de yardımıyla sedyeyle ambulansa taşındı.
Yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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