Hafriyat döküm alanı yakınında yetişen karpuzlar şaşırttı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta hafriyat döküm alanına giden yolun kenarında kendiliğinden yetişen karpuz, domates ve kabaklar görenleri şaşırtıyor. Meraküm mevkinde hafriyat döküm alanına giden yolun kenarında karpuz ve domates yenip kabukları atıldıktan sonra çekirdeklerinden tohumlandığı düşünülen meyve ve sebzeleri gören Mehmet Bakış (43), hayatında ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu söyledi. Kendisinin çiftçilikle uğraştığını ve bölgenin soğuk ve verimsiz toprak olduğunu belirten Bakış, bu meyvelerin nasıl yetiştiğini anlamadığını söyledi. Karpuzu keserek yiyen Bakış, henüz tam olgunlaşmamasına rağmen tadının çok iyi olduğunu belirtti. Bakış, "Burada gezerken gördüm. Çiftçilikle uğraşıyorum. Doğal yetişmiş herhalde, burada karpuz yemişler kabuklarını atmışlar çekirdeklerinden de bunlar yetişmiş. Susuz yetişen bir karpuz, sulanmayan doğal kendiliğinden yetişen bir karpuz. Daha önce hayatımda böyle bir şey görmemiştim. İlk kez gördüm. Burası hafriyat döküm alanı. Hafriyat dökmeye gelenler karpuzu yemiş atmış çekirdeğinden de bunlar yetişmiş. Karpuz var, domates var, bal kabağı var. Görünce çok şaşırdım. Biz burada suyla ürünü zor yetiştiriyoruz. Bunlar kendiliğinden susuz büyümüş. Bir de burası verimsiz toprak çapa görmemiş" dedi.

