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HAFRİYAT KAMYONLARI ARAÇ TAKİP SİSTEMİYLE DENETLENECEK

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:59 | Son Güncelleme

  Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL DHA İstanbul Valiliği, İstanbul'daki hafriyat kamyonlarının takibi ve denetimi için belediye ekiplerine ve kolluk kuvvetlerine 100 adet Araç Takip Sistemi entegre edilmiş tablet dağıttı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği, İstanbul'daki hafriyat kamyonlarının takibi ve denetimi için belediye ekiplerine ve kolluk kuvvetlerine 100 adet Araç Takip Sistemi entegre edilmiş tablet dağıttı. Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Kontrollerimiz aralıksız sürecek. Teknolojik alt yapı ne kadar gelişmiş olursa kontrollerimiz o kadar iyi olur" dedi.
İstanbul Valiliği'nde yapılan törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile çok sayıda polis, jandarma ve zabıta ekibi katıldı. Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1 yılda toplam 146 bin 105 hafriyat kamyonunda denetim yaptıklarını söyledi. Bu araçlardan 4 bin 904 araca toplam 1 milyon 400 bin lira ceza kesildiğini belirten Şahin, "Kontrollerimiz aralıksız devam ediyor. Kontrol aynı zamanda bir teknoloji işidir. Teknolojik alt yapınız ne kadar gelişmişse o kadar kontrolünüz iyi olur. Bu bakımdan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Çok güzel ve gelişmiş bir sistem oluşturuldu ve gelişmiş bir yazılım hazırlandı. Böylece belediye ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz denetimlerinde istifade edecek" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, "Bugün itibari ile jandarma ve polis kontrol noktalarında tabletleri dağıtmak için buradayız. Şuanda 8 bin 480 araçımıza araç takip sistemi (ATS) kurulmuş vaziyette. Bu sistem kurulmayan, 1050 kamyonumuz kalmış vaziyette. Bunlar ya trafiğe çıkmıyor ya da bu işle uğraşmıyor. Yani bu işle uğraşan tüm araçlarımıza bu takip sistemi kurulmuş vaziyette. Tabi kaydı olmayan, plakası sökülen bu işi kaçak yapanlar olabilir. Onlar da zaten cezai işlem adına takiplerimiz sürüyor. Bugünden itibaren jandarma kendi bölgesinde polis kendi bölgesinde tabletten bu hafriyatı nereden aldıkları, hangi istikameti takip etmesi gerektiği o esnada nerede olduğu, hatta nereden hareket ettiği de geçmiş zamanlı olarak takip edilecek" dedi.

"TABLETLER AMERİKAN MALI DEĞİL"
Uysal konuşmasının devamında "Tabletlerimiz hazırladık. İçindeki yazılım ile jandarma ve polisimize teslim ediyoruz. Yolda görülen her aracın bir nevi kare kodu diyebiliriz. Aracın plakasından, sabıka kaydına, sürücüsünden güzergahına, ayrıca içinde bir hafriyat varsa bunun nereden alındığı, hangi istikametten nereye gideceği gibi bilgiler takip altında olacak. Özellikle içinde yük var gibi görünüp içinde yük yoksa, tonajı fazla ise bunların hepsi görülebilcek. Bu sistemle birlikte İstanbul'da hafriyat kamyonu sıkıntısı bitmiş olacak. Tabletlerimiz Lenovo marka. 100 adet tablet dağıtıyoruz. Tabletlerimiz Amerikan malı değil. Şuanda 100 tane dağıtıyoruz, ihtiyaç oldukça yine takviye yaparız" dedi. Konuşmaların ardından zabıta ve kolluk kuvvetlerine 100 adet tablet dağıtıldı. Tören toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Görüntü Dökümü
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-İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşması
-İstanbul Valisi Vasip Şahin'in konuşması
-Tablet dağııtılması
-Toplu fotoğraf

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