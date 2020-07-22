Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! 6 araca ve duvara çarparak durabildi

Uğur Mumcu Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde, freni boşalan hafriyat kamyonu, hızını alamayarak yolun üzerinde park halinde bulunan 6 araca çaptı. Kamyon, cadde ile 2262 Sokağın kesiştiği yerdeki bir binanın duvarına çaptıktan sonra durabildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza nedeniyle araçta sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kamyonun çarptığı araçlardan 2'si kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle caddenin bir şeridi trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin, kazaya neden olan kamyon ve zarar gören araçları kaldırma çalışması sürüyor.

Bu arada, kamyonun çarptığı araçlardan birinin sahibi, 5 dakika önce aracını park ettiğini, çarpma sesi duymasının ardından dışarı çıkınca kazayı gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA



