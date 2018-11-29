HABER

Hafriyat kamyonu devrildi; çekicisi su kanalına düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 11:03 | Son Güncelleme

AKSARAY'da devrilen taş yüklü hafriyat kamyonunun çekicisi, damperden ayrılıp yaklaşık 30 metre aşağıdaki su kanalına düştü.

Hafriyat kamyonu devrildi; çekicisi su kanalına düştü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da devrilen taş yüklü hafriyat kamyonunun çekicisi, damperden ayrılıp yaklaşık 30 metre aşağıdaki su kanalına düştü. Kazada, sürücü Uğur Mutlu (37) yaralandı.
​Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ihlara karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Uğur Mutlu yönetimindeki 68 HY 344 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, damperden ayrılan çekici, yaklaşık 30 metre aşağıdaki boş su kanalına düştü. Kazada, sürücü Mutlu yaralandı. Uğuru Mutlu, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mutlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Hafriyat kamyonu devrildi; çekicisi su kanalına düştüHafriyat kamyonu devrildi; çekicisi su kanalına düştüHafriyat kamyonu devrildi; çekicisi su kanalına düştüHafriyat kamyonu devrildi; çekicisi su kanalına düştü

Sadece 11 tane var! Böyle görüntülendiSadece 11 tane var! Böyle görüntülendi
Erciyes'e tırmanırken yaralanan 2 dağcı kurtarıldıErciyes'e tırmanırken yaralanan 2 dağcı kurtarıldı
'Saçmalama! Ben polise cevap vermiyorum sana mı...''Saçmalama! Ben polise cevap vermiyorum sana mı...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Dağ köyündeki Katar sarayına ipek halı

Denizli'de okula gitmek istemeyen çocuk annesini bıçakladı

13 yaşındaki kız okula gitmemek için annesini bıçakladı!

Bursa'da 1700 zeytinle Atatürk portresi yaptılar

Bursa'da 1700 zeytinle Atatürk portresi yaptılar

Sahte hayırseverden gazetecilerin sorusuna şok yanıt: Ben polise cevap vermiyorum sana mı cevap vereceğim

'Saçmalama! Ben polise cevap vermiyorum sana mı...'

Balıkçının ağına takılan çapayla ilgili sorular yanıt buldu

Balıkçının ağına takılan çapayla ilgili sorular yanıt buldu

8 aylık bebeğe yapılan kahretti

8 aylık bebeğe yaptıkları kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.