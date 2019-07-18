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Hafriyat kamyonu devrildi, sürücü saniyelerle kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 21:37 | Son Güncelleme

Üsküdar’da bir hafriyat kamyonunu taş yüklendiği sırada aniden yola devrildi.

Hafriyat kamyonu devrildi, sürücü saniyelerle kurtuldu

Üsküdar’da bir hafriyat kamyonunu taş yüklendiği sırada aniden yola devrildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı olayda, yoldan geçen bir sürücü de taşların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Üsküdar Tunusbağı Caddesi üzerinde, kasasında taş yüklü olan hafriyat kamyonu bir anda yola devrildi. Kamyonun devrilmesiyle kasadaki taşlar yola saçıldı. O esnada yolda bulunan vatandaşlar taşların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Devrilen kamyonun sürücüsü İbrahim Uzun kaza sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, trafiğe kapanan yolda şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı.
Kamyonun yola devrilme anı ile otomobil sürücüsünün saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafriyat kamyonu bir anda yola devriliyor. Kamyonun kasasındaki taşlar yola savruluyor. Otomobil sürücüsü son anda kurtuldu.

Hafriyat kamyonu devrildi, sürücü saniyelerle kurtuldu

Hafriyat kamyonu devrildi, sürücü saniyelerle kurtuldu

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