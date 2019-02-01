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Hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı, faciadan dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 16:07 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara Otoyolu girişinde hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu girişinde hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı. Kaza sonrası hafriyat kamyonu alev alev yandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, önünde seyir halinde olan 34 BJJ 574 plakalı gaz tankerine çarptı. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Kamyon alev alev yanarken, gaz tankerinde de sızıntı meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri yangına köpükle müdahale ederken, polis ekipleri de gaz tankerinde yaşanabilecek olası bir patlamaya karşın yoğun güvenlik önlemi aldı. Otoyolun Atatürk Havalimanı istikameti trafiğe tamamen kapatıldı.
İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

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