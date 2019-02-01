Hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı, sızıntı yaşandı

Kuzey Marmara Otoyolu girişinde hafriyat kamyonu gaz tankerine çarptı. Kaza sonrası itfaiye ekiplerinin sızıntı yaşanan gaz tankerine köpükle müdahale ettiği o anlar havadan drone ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkii Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, önünde seyir halinde olan 34 BJJ 574 plakalı gaz tankerine çarptı. Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Sızıntı yaşanan tankere itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği o anlar ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde itfaiye erlerinin yangına köpükle müdahale ettiği ve ekiplerin çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin tankeri soğutma çalışmaları sürüyor.



