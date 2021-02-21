Hafriyat kamyonu iki araca çarptı, kısıtlama günü E-5 trafiği kilitlendi

E-5 karayolu Beylikdüzü Avcılar istikametinde hafriyat kamyonu, seyir halinde olan iki araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada hafriyat kamyonu metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabilirken, E-5 karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Güzelyurt metrobüs durağı mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. 34 HZ 1162 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir arabaya, ardından yan yolda ilerleyen servis aracına çarptı. Hızını alamayan hafriyat kamyonu, metrobüs köprüsünün ayağına çarparak durabildi. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü ile çarptığı arabanın sürücüsü hafif yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle E-5 karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kısıtlama günü oluşan trafik drone ile havadan görüntülenirken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

