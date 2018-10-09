Hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Karacabey ilçesinde, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Karacabey Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Bursa yönüne giden M.C.K. (48) yönetimindeki 34 VR 7745 plakalı hafriyat kamyonu, iddiaya göre sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu, Uğur Gülay'ın (20) kullandığı 16 HEL 08 plakalı otomobille çarpıştı. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Uğur Gülay ile yanında bulunan Nesrin Kaya yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Gülay ile Kaya, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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