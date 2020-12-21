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Hafriyat kamyonu otomobili biçti: 1 ölü

21.12.2020 18:39 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada hafriyat kamyonu ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kamyonun altında sürüklenen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgilere göre, kaza Çorlu’da kamyon yolu olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet A. (61) idaresindeki 35 HGN 01 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen Mustafa Tosunoğlu (27) yönetimindeki 59 NC 985 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonun altına alarak sürüklediği otomobil hurda yığınına döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada parçaları sağa sola savrulan otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Tosunoğlu feci şekilde can verdi. Kamyon sürücüsü Mehmet A. ise ifadesine başvurulmak üzere polis ekiplerince gözaltına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazada ölen sürücünün cansız bedeni sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılarak Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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