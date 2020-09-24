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Hafriyat kamyonu şaşkınlığı! 120 km hızla makas atarak ilerledi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2020 15:54 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir hafriyat kamyonunun makas atarak 120 kilometre hızla ilerlemesi başka bir sürücünün objektifine yansıdı. Umursamaz kamyon şoförü hem kendi, hem çevredeki araçlarda bulunan vatandaşların canını tehlikeye attı.

120 km hızla makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu kamerada

İlk görüntüler Hasdal-Kemerburgaz yolunda bir sürücü tarafından çekildi. Çevre sakinlerinin ve yolu kullanan sürücülerin sık sık şikayet ettiği hafriyat kamyonlarından biri yine kameraya yansıdı. Görüntüyü çeken sürücü 120 kilometre hızla gitmesine rağmen hafriyat kamyonuna yetişemedi. Bir sol şeride bir sağ şeride geçen hafriyat kamyonu makas atarak yoluna devam etti. Sürücüleri tedirgin eden hafriyat kamyonu tehlikeli şekilde yolunu uzun süre devam etti. Görüntüler otomobil sürücüsünün kamyonu geçmesiyle son buldu.

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HAFRİYATIYLA KORKUTTU

Öte yandan Arnavutköy'de de bir hafriyat kamyonu arka kapağı yarı açık halde hızla ilerlerken görüntülendi. Kaya parçaları yüklü hafriyat kamyonu görüntüsüyle yanından geçen sürücüleri korkuttu.

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DHA

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