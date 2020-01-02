HABER
  4. Hafriyat kamyonu sürücü yola hafriyat döküp böyle kaçtı

Hafriyat kamyonu sürücü yola hafriyat döküp böyle kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Tuzla’da hafriyat kamyonu sürücüsü, kasasındaki molozları yola döktü, ardından hızla uzaklaştı.

Tuzla’da hafriyat kamyonu sürücüsü, kasasındaki molozları yola döktü, ardından hızla uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tuzla’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir hafriyat kamyonu sürücüsü kasasındaki molozları kaçak şekilde yol ortasına boşalttı. Ardından kamyonun damperi açık şekilde oradan hızla uzaklaştı.
Hafriyat kamyonu sürücüsünün, yola kaçak şekilde molozları boşalttığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde hafriyat kamyonu yola molozları boşaltıyor ve kaçıyor.

PARTNER Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için... Yetişkinlere özel ada! Buraya girebilmek için...
2020 yılında yazdığınız hatalı ‘tarih’ hayatınızı karatabilir2020 yılında yazdığınız hatalı ‘tarih’ hayatınızı karatabilir
Karla kesintisiz mücadeleKarla kesintisiz mücadele
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Futbolcu Max Kruse'den Hadise'ye ilginç teklif!

Futbolcu Max Kruse'den Hadise'ye ilginç teklif!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri (İstanbul'a yılın ilk karı düştü)

İstanbul'a yılın ilk karı!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Carlos Ghosn ile ilgili soruşturma başlattı

Carlos Ghosn ile ilgili yeni gelişme!

'Kullanıcıyım' dedi, tahlilde uyuşturucu çıkmayınca hapis cezası aldı

Tahlilde uyuşturucu bulunamayınca hapis cezası aldı

Domuzları parçalayıp derilerini yol kenarına bıraktılar

Parçalayıp derilerini yol kenarına bıraktılar

Son dakika: Saadet Partisi Libya tezkeresi kararını açıkladı

Saadet Partisi'nden Libya tezkeresi kararı

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.