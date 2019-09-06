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Hafriyat kamyonu sürücüleri, hız sınırı tanımıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 12:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı Göktürk yolunda hız sınırının 70 kilometre olması rağmen bazı hafriyat kamyonu sürücülerinin bu sınırı aştığı ve sinyal vermeden şerit değiştirdiği anlar, DHA kameralarınca kaydedildi.

Hafriyat kamyonu sürücüleri, hız sınırı tanımıyor

Müslim SARIYAR- Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Havalimanı Göktürk yolunda hız sınırının 70 kilometre olması rağmen bazı hafriyat kamyonu sürücülerinin bu sınırı aştığı ve sinyal vermeden şerit değiştirdiği anlar, DHA kameralarınca kaydedildi. Kural ihlali yapan bazı sürücülerin kamyonlarında arka plakaların bulunmadığı ya da çamurla kapatıldığı görüldü.
İstanbul Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hafriyat kamyonu sürücülerinin yoğun olarak kullandığı İstanbul Havalimanı yolunda denetimlerini artırdı. Kemerburgaz- Göktürk İstanbul Havalimanı yönündeki uyarı levhalarıyla kamyonlar için hız sınırının 70 kilometre olduğu belirtilirken, bazı hafriyat kamyonu sürücülerinin, 100- 110 kilometre hızla gittiği DHA ekibince görüntülendi. İstanbul'da trafikteki sürücüler için çoğu zaman tehlike oluşturan, çok sayıda kazaya neden olan bazı hafriyat kamyonu sürücülerinin hız sınırı dahil kural ihlalleri yaptığı görüldü. Yollarda sinyal vermeden şerit değiştiren, hız sınırını ve diğer kuralları ihlal eden bazı sürücülerin kamyonlarının arka plakalarının olmadığı da DHA kameralarınca kaydedildi.
İHLAL YAPANLARA CEZA
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim- öğretim yılı öncesi, yollarda denetimlerini artırdı. İstanbul Havalimanı Göktürk yolundaki denetimlerde, kural ihlali yapan birçok sürücüye, trafik cezası kesildi. Kontrollerde, plaka tanıma sistemiyle, kayıtlı olan çalıntı ve aranan araç uygulaması da yapıldı. Havadan drone ile de kural ihlali yapan kamyon sürücüleri tespit edilerek, uygulama noktasında bulunan ekiplere bildirildi.
Kontrollerde, çamur yüklü ve brandasız araçların sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Çamur yüklü kamyonun sürücüsüne, aracın brandasız olduğu gerekçesiyle para cezası kesildi. Kontroller sırasında hem evrakı tam olan hem de kamyonla ilgili herhangi eksiği bulunmayan hafriyat kamyon sürücülerine ise jandarma ekipleri, teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Hafriyat kamyonu sürücüleri, hız sınırı tanımıyorHafriyat kamyonu sürücüleri, hız sınırı tanımıyorHafriyat kamyonu sürücüleri, hız sınırı tanımıyorHafriyat kamyonu sürücüleri, hız sınırı tanımıyor

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