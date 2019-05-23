HABER

Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:00 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde lastiği patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu başka bir kamyona çarpıp metrelerce sürüklenerek yan yattı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde lastiği patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu başka bir kamyona çarpıp metrelerce sürüklenerek yan yattı. Sürücünün yaralandığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.
Kaza, Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi Adaçayırı mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AB 483 plakalı hafriyat kamyonunun seyir halindeyken lastiği patladı. Patlayan lastik sonrası sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, seyir halinde bulunan diğer bir kamyona çarptı. Yan yatan kamyon metrelerce sürüklenerek durabildi.
Kazada yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, devrilen kamyonun taşıdığı hafriyat yola saçıldı. Ekiplerce yolun temizlenmesi ve çekici yardımıyla devrilen kamyonun yoldan kaldırılması sonrası yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.