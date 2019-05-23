Hafriyat kamyonu yola devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde lastiği patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu başka bir kamyona çarpıp metrelerce sürüklenerek yan yattı. Sürücünün yaralandığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kaza, Adapazarı ilçesi Göktepe Mahallesi Adaçayırı mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AB 483 plakalı hafriyat kamyonunun seyir halindeyken lastiği patladı. Patlayan lastik sonrası sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, seyir halinde bulunan diğer bir kamyona çarptı. Yan yatan kamyon metrelerce sürüklenerek durabildi.

Kazada yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, devrilen kamyonun taşıdığı hafriyat yola saçıldı. Ekiplerce yolun temizlenmesi ve çekici yardımıyla devrilen kamyonun yoldan kaldırılması sonrası yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.