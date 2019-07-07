HABER

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 11:10 | Son Güncelleme

Basın Ekpress yolu Güneşli mevkiinde hafriyat kamyonundan dökülen yağ nedeniyle 4 araç kaza yaptı.

Basın Ekpress yolu Güneşli mevkiinde hafriyat kamyonundan dökülen yağ nedeniyle 4 araç kaza yaptı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Basın Ekpress yolu Güneşli mevkiinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Resul Özcan, kullandığı 34 DL 8065 plakalı hafriyat kamyonu arızalanınca kamyonu emniyet şeridine çekti. Bu sırada hafriyat kamyonundan yola yağ akmaya başladı. Sağ ve orta şeride akan yağ nedeniyle 34 BDH 263 plakalı otomobil ve bir hafriyat kamyonu kaza yaptı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Sıcak hava nedeniyle gittikçe kayganlaşan yolda seyreden 34 HBD 04 plakalı bir motosiklette kazaya karıştı. Motosikletinden düşerek yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Arıza yapan hafriyat kamyonunün şoförü Resul Özcan, “Araç arıza yaptı. Durdum, işaret koyduğum halde geldi bana vurdu” dedi.
Kaza nedeniyle iki şerit uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı yol ekipleri kumlama çalışması yaptı. Uzun kuyruklar oluşan yolda kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından kapalı iki şerit trafiğe açıldı.

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Otobüs durağında iğrenç olay! 'Gel sana 50 lira vereyim...'

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

Kaderin böylesi! Babasının cesediyle karşılaştı!

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Vedat Muriqi transferinde son dakika

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

ABD'den Almanya'ya 'Suriye'nin kuzeyine asker gönderin' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana bin 354 kişi tutuklandı

15 Temmuz darbe teşebbüsünden bu yana bin 354 kişi tutuklandı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.