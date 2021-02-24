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Hafriyat kamyonunun altında kalan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

24.02.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Sancaktepe’de yaşadığı mahallede “şeker teyze” olarak tanınan 82 yaşındaki kadın, hava almak için gezdiği sırada feci şekilde hayatını kaybetti.

Sancaktepe’de yaşadığı mahallede “şeker teyze” olarak tanınan 82 yaşındaki kadın, hava almak için gezdiği sırada feci şekilde hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın yolda virajı dönen hafriyat kamyonunun altına kalarak yaralandı. Ağır yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Annesinin uzun süredir korona virüsten korunduğunu, bu şekilde ölmesinin kendilerini çok üzdüğünü belirten Nurettin Bozbey, “Bir gezeyim hava alayım geleyim demiş. Sokağın başından iki adımlık yola gidiyor. Kaza oluyor” dedi.

Olay, Sancaktepe’de dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Yaşadığı mahalleli tarafından kendisine “şeker teyze” lakabı takılan 82 yaşındaki Şehrinaz Bozbey, havanın sıcak olmasını fırsat bilerek evden dışarı çıktı. Uzun süredir evde oturan yaşlı kadın, hareket edip hava almak amacıyla sokakta yürümeye başladı. Bozbey, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada, iddiaya göre o sırada viraj dönen 34 JC 4186 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, yaşlı kadını fark edemeyerek çarptı ve altına aldı. Kamyonun altında alan yaşlı kadın feci şekilde yaralandı. Yaşlı kadının yakınları durumu fark ederek olay yerine koştu. Hafriyat kamyonu sürücüsü ise paniğe kapılarak oradan koşarak uzaklaştı. 82 yaşındaki Bozbey’i yerde kanlar içerisinde gören yakınları sinirlerine hakim olamayarak kamyonun aynasını kırdı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürdü. Ağır yaralı oluğu öğrenilen yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 82 yaşındaki Bozbey’in ailesi, yaşlı kadının uzun süredir kendisini korona virüsten koruduğunu, bu şekilde hayatını kaybetmesinin kendilerini çok üzdüğünü belirtti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

“Bir gezeyim hava alayım demiş, iki adımlık yolda kaza olmuş”
Hayatını kaybeden Şehrinaz Bozbey’in oğlu Nurettin Bozbey, “Çok üzüntülüyüm. Annemin böyle ölmesini istemezdim. Çok iyiydi. Bu sene koronadan koruduk. O da kendisini korudu, biz de koruduk. Fakat böyle olmasını istemezdik. Çok, çok üzüntülüyüm. Saat iki buçuk, 3 civarıydı. Annem evde oturuyordu, karda dışarı çıkamadı “anne hava çok sıcak, bizim bahçede çocuklar çay içiyorlar. Sen oraya in hava alırsın” dedim. Oğlumun hanımı “otur çay iç” demiş. Annem de “kızım ben kaç gündür gezmiyorum, bir gezeyim hava alayım geleyim” demiş. Sokağın başından iki adımlık yola gidiyor. Kaza oluyor. Hastaneye gittikten sonra öldü” dedi.

Olaya tanık olan esnaf Eyüp Yıldız, “Ben iş yerindeydim. Tır burada durdu. Teyze de karşıya atlarken tır hareket etti, kör cephesine geldi, görmedi. Tır teyzeyi ezdi ve yaralandı. Biz ambulansı aradık. Ambulans geldi, teyzeyi hastaneye götürdü. Baktım ailesi tırcıya saldırdı, tırcı kaçtı. Buradayken iyiydi. Ama fenalaşıyordu çünkü çok kan kaybetmişti. O karşıda eczaneci arkadaşımız da tampon yaptı. Ambulansla hastaneye götürdüler. Kalabalıktı” şeklinde konuştu.

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