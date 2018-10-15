Hafriyat kamyonunun çarpması sonucu öldü

AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Uçar (81), hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Uçar'a, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 38 UC 278 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Ağır yaralanan Uçar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Uçar, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Uçar'ın cesedi otopsi için morga konulurken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!
Erkek çocuklara para verip öpüştüren sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' adliyeye sevk edildi
Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!
Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
1400 yıllık el yazması Tevrat için öldürülmüştü! Kan donduran Adnan Oktar iddiası...
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Galaxy Note 8 fiyatı düştü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum