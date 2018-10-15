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Hafriyat kamyonunun çarpması sonucu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Uçar (81), hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Uçar (81), hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Uçar'a, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 38 UC 278 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Ağır yaralanan Uçar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Uçar, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Uçar'ın cesedi otopsi için morga konulurken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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