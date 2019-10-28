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Hafriyat kamyonunun çarptığı emekli öğretmen öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 19:49 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan emekli öğretmen Halil İbrahim Orakçı (64), hafriyat kamyonunun çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan emekli öğretmen Halil İbrahim Orakçı (64), hafriyat kamyonunun çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir yolu, Gemlik çıkışında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan emekli öğretmen Halil İbrahim Orakçı'ya, iddiaya göre otoyola girmek isteyen H.A. (58) yönetimindeki 54 E 7555 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonunun altına kalan Orakçı ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Orakçı, ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil İbrahim Orakçı, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kamyon yol kenarına çekilirken, bir süre duran trafik daha sonra normale döndü. Gözaltına alınan sürücü H.A. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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