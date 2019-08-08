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Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın, hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 10:16 | Son Güncelleme

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı Sevinç Karabak (56), öldü.  Kaza, saat 09.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Fatih Parkı yanındaki kavşakta meydana geldi.

Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın, hayatını kaybetti

Serkan KILINÇ/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, hafriyat kamyonunun çarptığı Sevinç Karabak (56), öldü.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Fatih Parkı yanındaki kavşakta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Karabak'a, S.Y. yönetimindeki 61 K 2552 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan Karabak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sevinç Karabak'ın cansız bedeni, otopsi için Ali Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü S.Y. ise gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın, hayatını kaybetti

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