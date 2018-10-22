Hafriyat kamyonunun korkutan yolculuğu

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de dorsesi halatla bağlanmış bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Görüntüler Maltepe Büyükbakkalköy mahallesinden. Ara sokaklarda ilerleyen dorsesi halatla bağlanmış hafriyat kamyonu, yanından geçtiği sürücülere korkulu anlar yaşattı. Trafikteki diğer sürücüler tehlike saçan hafriyat kamyonundan dikkatli bir şekilde uzaklaştı.

(FOTOĞRAF)



