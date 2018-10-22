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Hafriyat kamyonunun korkutan yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

MALTEPE'de dorsesi halatla bağlanmış bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Hafriyat kamyonunun korkutan yolculuğu

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de dorsesi halatla bağlanmış bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.
Görüntüler Maltepe Büyükbakkalköy mahallesinden. Ara sokaklarda ilerleyen dorsesi halatla bağlanmış hafriyat kamyonu, yanından geçtiği sürücülere korkulu anlar yaşattı. Trafikteki diğer sürücüler tehlike saçan hafriyat kamyonundan dikkatli bir şekilde uzaklaştı.

(FOTOĞRAF)

Hafriyat kamyonunun korkutan yolculuğuHafriyat kamyonunun korkutan yolculuğuHafriyat kamyonunun korkutan yolculuğuHafriyat kamyonunun korkutan yolculuğu

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