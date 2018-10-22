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HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN YOLCULUĞU KAMERADA

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 10:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA Maltepe'de dorsesi halatla bağlanmış bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA Maltepe'de dorsesi halatla bağlanmış bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Görüntüler Maltepe Büyükbakkalköy mahallesinden. Ara sokaklarda ilerleyen dorsesi halatla bağlanmış hafriyat kamyonu, yanından geçtiği sürücülere korkulu anlar yaşattı. Trafikteki diğer sürücüler tehlike saçan hafriyat kamyonundan dikkatli bir şekilde uzaklaştı. Hafriyat kamyonun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

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