HABER

Hafriyat kamyonunun lastiği alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin Köse ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun lastikleri alev aldı.

Sinan UÇAR/KÖSE (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Köse ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun lastikleri alev aldı. Alevler, aracın mazot deposuna sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin çevre yolunda meydana geldi. İlçede yol yapımı için alt yapı malzemesi taşıyan hafriyat kamyonu sürücüsü Kadri Şimşek, seyir halindeyken, aracın arka lastiklerinin alev aldığını fark etti. Kamyonu durdurup yol kenarına çeken sürücü, yangın tüpüyle aleve müdahale etmek istedi; ancak başarılı olamadı.

Yangını söndürmeyen sürücü daha sonra itfaiyeyi aradı, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, aracın mazot deposuna ve çevredeki kuru otlara da sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu kamyonda maddi hasar oluştu.

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü ailelerin kavgası kameradaŞanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü ailelerin kavgası kamerada
Çanakkale’de 85 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 85 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deve kuşu yumurtasının boşu 100 liradan satılıyor

Deve kuşu yumurtasının boşu 100 liradan satılıyor

Fenomen adamın sıra dışı tasarımı

Fenomen adamın sıra dışı tasarımı

Katil kim? Sosyal medya bunu konuşuyor

Katil kim? Sosyal medya bunu konuşuyor

İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...

İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...

Yeniden hayata döndüler

Yeniden hayata döndüler

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.